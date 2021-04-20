В Петербурге инспектор ГИБДД попался на получении взятки в 20 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 20 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по Красносельскому району за получение взятки.

Из материалов дела следует, что подозреваемый в служебном кабинете получил 20 тыс. рублей от представителя коммерческой структуры за непривлечение к административной ответственности в связи с технической неисправностью транспортных средств. После этого инспектора задержали.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, а также предъявления обвинения сотруднику правоохранительных органов. Все обстоятельства преступления в настоящий момент устанавливаются.

Следователь в Саратовской области требовал крупную взятку у сотрудников ФСИН, сообщало Федеральное агентство новостей. В общей сложности он просил миллион рублей. Фигуранта дела задержали с поличным, расследование продолжается.