Взрослые билеты в Ленинградский зоопарк станут дороже с 1 мая

Санкт-Петербург, 20 апреля. Ленинградский зоопарк, находящийся в самом сердце Санкт-Петербурга, сообщил о подорожании некоторых входных билетов.

Увеличение стоимости посещения объекта ожидает его взрослых посетителей. С 1 мая 2021 года билет на одно посещение зоопарка будет стоить 600 рублей.

«Цены на остальные категории посетителей останутся прежними», — сообщает пресс-центр учреждения.

Рост стоимости посещения объясняется ростом цен на корма для животных и другими тратами, необходимыми для организации. Полученные от продажи билетов деньги сотрудники зоопарка направляют на улучшения условий содержания животных и развитие объекта.

Сотрудники Ленинградского зоопарка ранее рассказали о неожиданном визите детенышей кенгуру в вольере. Кенгурята появляются из сумок своих мам спустя несколько месяцев после рождения.

В ростовском зоопарке тем временем открылся пункт вакцинации от коронавируса. Поставить там прививку можно только в выходные при наличии паспорта и полиса, сообщает «ФедералПресс».