В Петербурге хулиган разбил окно в здании лицея и поджег мусорный контейнер

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, устроившего погром в здании лицея, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Петербурге на улице Федосеенко. С заявлением обратился директор учебного заведения, который рассказал, что при просмотре видео с камер наружного наблюдения увидел, как поздно ночью неизвестный разбил камнем стеклопакет в кабинете музыки на первом этаже.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленник устроил поджог мусорного контейнера на территории лицея. Позднее предполагаемого преступника удалось задержать, им оказался ранее судимый петербуржец. В содеянном он сознался, его отпустили из отделения под обязательство о явке.

Житель Петербурга с топором разгромил остановку в районе станции метро «Озерки», сообщал ФАН. Мужчина разбил стекла на глазах у очевидцев. Причины, по которым хулиган пошел на этот шаг, пока не установлены.