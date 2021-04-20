В Петербурге охранник застрелил участника нападения на табачную лавку

Санкт-Петербург, 20 апреля. Двое мужчин напали на продавца и охранника в табачном магазине на проспекте Энгельса. Один из злоумышленников сбежал, а второй нападавший получил пулевое ранение и умер.

Неустановленный мужчина напал с ножом на 44-летнего охранника. В ответ потерпевший выстрелил в нападавшего из служебного пистолета. Одному из злоумышленников удалось скрыться с места происшествия. Его 25-летнего соучастника госпитализировали с огнестрельным ранением, вскоре он скончался, сообщил источник ФАН.

По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга расследует нападение на мужчину на Васильевском острове, сообщал ФАН. Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу №16. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.