В Петербурге проводится эвакуация Василеостровского районного суда

Санкт-Петербург, 20 апреля. Бесхозная сумка, оставленная в зале Василеостровского районного суда, стала причиной эвакуации. Подозрительный предмет изучат правоохранители.

Сотрудники оперативных служб и кинологи выехали на Средний проспект ВО, передает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, в одном из помещений суда была оставлена бесхозная сумка. Принято решение об эвакуации участников заседания, на место выехали экстренные службы.

Волна ложных минирований прокатилась по московским Люберцам на минувшей неделе. На почту банков, торговых центров и других учреждений поступили письма о минировании, пишет РИАМО. Ни одно из сообщений не подтвердилось. В результате проведенной проверки взрывоопасных веществ не обнаружили.