Петербуржец до смерти избил мужа экс-возлюбленной и попал под следствие

Санкт-Петербург, 20 апреля. Полиция задержала трех подозреваемых по делу об убийстве петербуржца на почве ревности. Среди них оказался бывший сожитель женщины, заявившей о преступлении.

Любовная драма, сложившаяся между экс-возлюбленным, петербурженкой и ее нынешним мужем, привела к трагедии. Как заявила женщина, ее бывший бойфренд избил супруга, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. В результате мужчина скончался.

Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого злоумышленника и двух его сообщников: ими оказались 36-летний ранее судимый петербуржец, 39-летняя женщина и 20-летняя девушка. Все обстоятельства и причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Мужчина из Алзамая получил 20 лет тюрьмы за двойное убийство из ревности, сообщал ФАН. В момент совершения преступления осужденный находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.