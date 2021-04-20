Молодая петербурженка попала в больницу с отравлением мухоморами

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи. Пациентку с отравлением мухоморами доставили в больницу глубокой ночью.

Ранее несудимую 29-летнюю жительницу Санкт-Петербурга увезли из дома на скорой в состоянии средней тяжести, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Девушку поместили в токсикологическое отделение, медики принимают все меры для восстановления здоровья потерпевшей.

Каким образом ядовитые грибы попали в организм петербурженки — неизвестно. Все обстоятельства дела выясняют сотрудники полиции.

Накануне житель Петербурга попал в больницу, отравившись ЛСД на праздновании собственного дня рождения, сообщал ФАН.