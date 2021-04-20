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Спасатели потушили горящую коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга
Агентство городских новостей Москва
Происшествия

Спасатели потушили горящую коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 14:21

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар, вспыхнувший в пятикомнатной коммунальной квартире на улице 5-я Красноармейская, передает источник ФАН в экстренных службах.

Выяснилось, что в комнате площадью 20 кв. м выгорела обстановка. Для борьбы с огнем были задействованы 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причина инцидента пока не называется. Информации о пострадавших не поступало.

Квартира в многоэтажном жилом доме загорелась в Севастополе. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места пожара, где из здания спасли четырех человек.

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