Третья фан-зона Евро-2020 в Петербурге откроется у ДС «Юбилейный»

Санкт-Петербург, 20 апреля. Фан-зону откроют у дворца спорта «Юбилейный» в Северной столице во время проведения чемпионата Европы по футболу.

Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге сообщила, что Парк футбола заработает у «Юбилейного» во время континентального первенства. Фан-зона будет включать тематическую площадку с мини-полем, аттракционами и активностями.

Во время проведения Евро-2020 у «Юбилейного» пройдут встречи с именитыми спортсменами и футбольные мастер-классы. Стоит отметить, что еще две фан-зоны будут работать на Конюшенной улице и Дворцовой площади.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Петербургский стадион «Газпром Арена» примет четыре матча первенства континента.

Ранее стало известно, что окончательное решение по городам — хозяевам матчей Евро-2020 огласят 23 апреля. Если Бильбао, Мюнхен и Дублин не смогут гарантировать проведение турнира со зрителями, матчи перенесут в другие страны.