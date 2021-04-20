Врачи Петербурга помогли появиться на свет здоровой девочке весом более пяти килограммов

Санкт-Петербург, 20 апреля. Жительница Петербурга родила естественным путем абсолютно здоровую девочку, вес которой оказался более пяти килограммов.

Ребенок появился на свет 15 апреля в городском родильном доме №10. Вес малыша составил 5,04 кг, а рост — 56 сантиметров. При этом роды проходили без проведения операции кесарева сечения, рассказали в медучреждении.

Родители девочки даже не подозревали, что у них может родиться крупный ребенок, несмотря на то, что на третьем скрининге врачи допустили такую возможность. На текущий момент, по информации медиков, 33-летняя мать и ее появившийся на свет малыш чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке, которая должна состояться во вторник.

Подмосковные медики тем временем спасли младенца, родившегося с экстремально низкой массой тела. Вес ребенка на момент родов составлял около 480 граммов.