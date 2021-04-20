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Спасатели тушат полыхающую коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Спасатели тушат полыхающую коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в пятикомнатной коммунальной квартире по улице 5-й Красноармейской. Горит одна из комнат помещения на площади 20 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в полдень. На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и двенадцать спасателей.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Причину возгорания и все обстоятельства происшествия выяснят пожарные дознаватели после ликвидации ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге на скоростной трассе в Василеостровском районе загорелся грузовик, сообщал ФАН.

пожар мчс возгорание
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