Спасатели тушат полыхающую коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в пятикомнатной коммунальной квартире по улице 5-й Красноармейской. Горит одна из комнат помещения на площади 20 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в полдень. На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и двенадцать спасателей.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Причину возгорания и все обстоятельства происшествия выяснят пожарные дознаватели после ликвидации ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге на скоростной трассе в Василеостровском районе загорелся грузовик, сообщал ФАН.