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Петербуржец отравился ЛСД на праздновании своего дня рождения
wikipedia.org  /  Coaster420 / Общественное достояние
Происшествия

Петербуржец отравился ЛСД на праздновании своего дня рождения

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 12:45

Санкт-Петербург, 20 апреля. Молодой парень отравился запрещенным веществом и попал в больницу после вечеринки, которую устроили по случаю дня рождения.

Инцидент произошел 18 апреля на улице Гжатской. Петербуржец употребил наркотики и полез в драку с жильцами квартиры. Полицию вызвали соседи, которые услышали громкие звуки в подъезде.

На место также прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала дебошира. Медики поставили ему диагноз «острое пероральное отравление неустановленным веществом психотропного действия». Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести поместили в отделение токсикологии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка опросили компанию друзей, которая также была на празднике. По словам одной из девушек, парень решил заранее отпраздновать свой день рождения и позвал трех дам и пятерых молодых людей. Приятели отдыхали, выпивали алкоголь и решили употребить наркотик ЛСД, который приобрели друзья именинника. Ближе к утру он стал вести себя агрессивно. Правоохранители обнаружили в квартире несколько видов наркотиков — мефедрон, кокаин и марихуану. Вещества направили на экспертизу.

петербург отравление наркотики
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