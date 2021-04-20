Петербуржцы нашли живого бобра во дворе дома в Центральном районе города

Санкт-Петербург, 20 апреля. Жители дома №4 по Ярославской улице Центрального района Петербурга обнаружили живого бобра.

На вызов приехали специалисты. Животное забилось в угол и ощетинилось. Две девушки пытались поймать его в сеть, однако бобер вырывался.

Животному явно не понравилась операция по спасению. Чтобы не напугать его еще сильнее, на бобра накинули брезент. Как сообщается, его доставят к специалистам по диким животным, которые после осмотра решат, можно ли выпускать бобра в дикую природу. Пока неизвестно, почему дикое животное оказалось в таком месте, на значительном отдалении от естественной среды обитания.

Ранее в Амурской области специалисты спасли заблудившуюся косулю. Она пришла к людям 16 апреля и заплутала на одном из дачных участков.