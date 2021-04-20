Медиагруппа «Патриот» и «Социальный Калининград» объявили о начале сотрудничества

Санкт-Петербург, 20 апреля. Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество на постоянной основе с сетевым СМИ «Социальный Калининград».

Об этом заявили глава Медиагруппы Николай Столярчук и главный редактор сетевого СМИ «Социальный Калининград» Константин Бельченко. По словам Бельченко, данное сотрудничество станет новым этапом развития интернет-издания.

«Работа интернет-издания «Социальный Калининград» сосредоточена на создании позитивного контента, хороших новостей России. Это и циклы статей, посвященных проблемам семьи и материнства, наставничества, благотворительности, добровольчества, и материалы по социальной адаптации инвалидов», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Благодаря соглашению о партнерстве, «Социальный Калининград» сможет рассказать более широкому кругу читателей о проектах, реализуемых различными некоммерческими организациями Калининградской области. Это поможет им найти партнеров из других регионов России, уверен Бельченко.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Донорство в России». Ежегодно в этот день в стране отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора.