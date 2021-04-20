Здание сгоревшей Невской мануфактуры показали изнутри

Санкт-Петербург, 20 апреля. Серьезный пожар почти полностью уничтожил предприятие «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. От здания, которое основали еще в XIX веке, остались лишь стены.

В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые внутри Невской мануфактуры после разрушительного пожара. На записи видны обрушившиеся кровля и межэтажные перекрытия, а также гора мусора и обломков.

Мощное возгорание на территории предприятия «Невская мануфактура» произошло 12 апреля. В результате ЧП погиб сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Огнем было охвачено 10 тыс. кв. м. В тушении задействовали более 350 человек и свыше 70 единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны. Огонь удалось победить лишь 16 апреля.