Зимний дворец Петербурга оказался одним из самых популярных среди туристов

Санкт-Петербург, 20 апреля. Лондонский Букингемский дворец, замок Нойшванштайн в немецкой Баварии и Зимний дворец в Петербурге стали самыми популярными дворцами у туристов.

Рейтинг составлен на основе нескольких критериев, например, средний балл на TripAdvisor, глобальные ежемесячные поисковые запросы в Сети, хештеги в Instagram и пины в Pinterest.

Лидирующую позицию занял Букингемский дворец, заработавший 80 из 100 баллов. На второй строчке дворец Нойшванштайн, у которого 78 баллов.

Замыкает тройку лидеров построенный в XVIII веке дворец в Петербурге (69 баллов). У архитектурного шедевра 25 баллов за Pinterest, а также один из самых высоких показателей на TripAdvisor.

Петербург ранее попал в список самых фотогеничных городов, заняв второе место. Северная столица уступила только Барселоне.