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Пожарные ликвидировали огонь в Колпинском районе Петербурга
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Происшествия

Пожарные ликвидировали огонь в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. Расчет пожарной бригады ликвидировал возгорание автомобиля в Колпинском районе Северной столицы. Сведения о постраждавших не поступали, сообщили в МЧС России.

Возле одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль марки «Форд Транзит», который выгорел по всей площади. Сигнал на пульт спасателей поступил в 03:24 по московскому времени.

Прибывшая на место пожарная бригада принялась оперативно устранять огонь. Пожар был полностью ликвидирован в 04:21. В тушении возгорания участвовало две единицы техники, и девять сотрудников МЧС.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в Петроградском районе Петербурга. С огнем боролись 20 спасателей при поддержке четырех единиц техники.

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