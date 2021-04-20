Поезд «Ласточка» сбил петербуржца у Финского вокзала

Санкт-Петербург, 20 апреля. ДТП с участием скоростного поезда «Ласточка» произошло в Северной столице. В результате происшествия пострадал пешеход.

Инцидент произошел на железнодорожном мосту недалеко от проспекта Испытателей. Работники поезда рассказали, что петербуржец проигнорировал требование покинуть пути, что привело к удару о поезд.

Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Примерный возраст пострадавшего, по словам очевидцев, составляет 35–40 лет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Похожее ДТП произошло накануне в Перми. Там грузовой поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся составом. Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики.