Квартира жилого дома горит на площади 18 «квадратов» в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 апреля. Возгорание произошло в квартире на территории жилого дома в Северной столице. К моменту прибытия спасателей огонь охватил площадь в 18 квадратных метров.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 20:22 по московскому времени. Пожар зафиксировали в доме Невского райна на улице Седова. В мероприятиях по ликвидации огня задействованы подразделения МЧС, в частности четыре единицы специализированной техники и 16 человек личного состава.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находился мужчина. Сейчас его осматривают медики.

Ранее возгорание произошло на территории склада с запчастями в Улан-Удэ. Спасателям потребовалось больше четырех часов, чтобы справиться с пламенем.