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Здание НИИ в Санкт-Петербурге ушло с аукциона за 179 млн рублей
ПолитРоссия
Экономика

Здание НИИ в Санкт-Петербурге ушло с аукциона за 179 млн рублей

Санкт-Петербург, 19 апреля. Большое шестиэтажное здание у Московского вокзала в Санкт-Петербурге теперь принадлежит физическому лицу.

О продаже сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом», который и проводил торги. Цена составила 179 миллионов рублей. На продажу был выставлен полный пакет акций АО «Научно-исследовательский институт «ТЕСТ».

Организация уже давно не занимается наукой, вместо этого они сдают в аренду принадлежащую им недвижимость. Офисное здание площадью в 4,2 тыс. кв. м и земельный участок в 1,9 тыс. кв. м достались покупателю вместе со 100% акций компании.

Новый владелец не объявлял точную цель будущего использования. Торговая площадка «Российский аукционный дом» допускает размещение в здании гостиницы, апарт-отеля или офисных помещений.

Об аренде рекордно большой площади под офисные помещения в Москве ранее стало известно ФАН.

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