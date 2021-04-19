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Районный суд в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Происшествия

Районный суд в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании

Санкт-Петербург, 19 апреля. Специалисты эвакуировали сотрудников Смольнинского районного суда. На почту инстанции пришло сообщение о заложенной в здании бомбе.

Злоумышленник назвал себя Айратом Башировым, отметили в объединенной пресс-службе городских судов. В сообщении говорилось, что в помещениях якобы находится тринитротолуол одно из наиболее распространенных бризантных взрывчатых веществ.

Сотрудники экстренных служб проверят здание на наличие опасных предметов. В ходе проверки правоохранители примут решение о возбуждении дела.

Девять рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Волге в Нижегородской области, сообщал ФАН.

суд бомба взрывчатка
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