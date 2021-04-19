Полиция Петербурга призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях

Санкт-Петербург, 19 апреля. Правоохранительные органы города предупредили об ответственности, которая предусмотрена за призывы к участию в незаконных митингах.

Представители МВД по Санкт-Петербургу просят отказаться от участия в несогласованной акции протеста в целях собственной безопасности. Ранее Генпрокуратура РФ напомнила об ответственности за призывы к незаконным массовым мероприятиям и за участие в них, сообщал ФАН.

Предупреждения главных ведомств страны звучат на фоне публикаций в Сети экстремистских материалов и призывов к насилию на предстоящих незаконных мероприятиях. В МВД РФ пообещали пресекать любые попытки провокаций.

Сторонники осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального инициировали проведение очередной акции. При этом активисты не подавали заявок для проведения шествия.