Эксперт предложил меры по развитию водного туризма в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сфера водного туризма в Петербурге требует развития, имеющиеся возможности нужно масштабировать, уверена член Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Анна Твердохлебова.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему: «Готов ли Санкт-Петербург принимать туристов». Твердохлебова выступила как приглашенный эксперт.

Когда речь зашла о водном туризме в городе, представитель ОСИГ и генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий» отметила, что в Северной столице он развит недостаточно.

«Сейчас в Петербурге много круизов по рекам и каналам, отправляется метеор в Петергоф. Это надо масштабировать и развивать. Проект водного туризма разработан комитетом по туризму. У нас не хватает инфраструктуры, причалов, которые надо согласовать. И вообще это большой проект, который должен подключать и Финский залив, и Ладожское озеро», — объяснила спикер.

В начале апреля стало известно, что власти Москвы и Петербурга запускают общую информационную систему для путешественников. Она поможет туристам своевременно узнавать о событиях в городах.