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Представители туристической отрасли Петербурга заявили о начале сезона
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Общество

Представители туристической отрасли Петербурга заявили о начале сезона

Санкт-Петербург, 19 апреля. Несмотря на ряд ограничений по коронавирусу, Петербург полностью готов к приему туристов.

Власти города на Неве подготовились к началу туристического сезона. В данный момент в городе соблюдаются все меры безопасности, заявили эксперты во время пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Каждый день туристам измеряем температуру, ведем журналы, групповым туристам переживать не о чем. На лето у нас запланировано много мероприятий: День города, День России, Алые Паруса, День ВМФ и другие не менее зрелищные мероприятия», — отметила гендиректор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Анна Твердохлебова.

По мнению ответственного секретаря межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамары Буйловой, в Северной столице уже начался туристический сезон. Об этом говорят данные о количестве прибывших в Петербург туристов.

«Когда исчезли иностранцы, мы находились в той ситуации, которой не было у других городов. У них не хватало хотя бы 5% туристов, в то время как вся их инфраструктура была готова обрушить свой сервис на гостей», — добавила она.

Северная столица планирует развивать туристский потенциал и цифровые сервисы в рамках работы с Ростуризмом. В начале апреля Зарина Догузова, занимающая пост главы Федерального агентства по туризму, и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма и цифровизации туристского потенциала Северной столицы.

туризм путешествия медиагруппа "Патриот"
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