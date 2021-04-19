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Фотографии полинявшего нерпенка Шлиссика появились в Сети
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99
Общество

Фотографии полинявшего нерпенка Шлиссика появились в Сети

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 16:26
Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают рассказывать о жизни своих подопечных в социальных сетях.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают рассказывать о жизни своих подопечных в социальных сетях.

Нерпенка Шлиссика перевели в вольер на свежем воздухе. Фотографии того, как полинявший любимец жителей Санкт-Петербурга нежится под лучами апрельского солнца, опубликованы в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хорошо быть нерпой или тюленем: какие бы бока ни наел, остаешься соблазнительным», — сказано в сообщении.

Фотографии полинявшего нерпенка Шлиссика появились в Сети
vk.com  / Спасение тюленей 699-23-99
Авторы поста в Сети отметили, что Шлиссик принимал «невероятно соблазнительные позы». Из-за этого сотрудники фонда постоянно к нему подходили для того, чтобы погладить, и «мять его теплые новые меховые бока».

Сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репине приступили к работе с новым пациентом. Теперь они оказывают помощь детенышу тюленя, которого нашли на берегу Финского залива в истощенном состоянии.

петербург хорошие новости россии Шлиссик нерп
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