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Станция метро "Зенит" в Петербурге откроется 2 мая
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Станция метро "Зенит" в Петербурге откроется 2 мая

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 15:34
Станция метро заработает в тестовом режиме перед матчем футбольной российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом".

Санкт-Петербург, 19 апреля. Станция метро заработает в тестовом режиме перед матчем футбольной российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом".

Станция метро "Зенит" в Петербурге, на которую пойдет основная нагрузка по время Евро-2020, откроется для пассажиров в начале мая. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Проверил готовность станции "Зенит" к открытию. Она примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию Чемпионата Европы по футболу — матчи группового тура и четвертьфинала пройдут на стадионе "Газпром арена". Откроем станцию до конца мая. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд "Зенит" — "Локомотив", - написал вице-губернатор.

В данный момент специалисты завершают основные работы на станции: заканчивается наладка систем освещения, противопожарной сигнализации. К открытию также необходимо подготовить траволаторы к ежегодному техническому осмотру.

Станция метро «Зенит» до 2020 года называлась "Новокрестовская". Специальная комиссия по наименованиям поддержала переименование станции метро в честь петербургского футбольного клуба "Зенит". По итогам предыдущего сезона "сине-бело-голубые" стали шестикратными чемпионами России. 14 августа изменения по переименованию станции внесли в Единый государственный реестр недвижимости.

Зенит метро новокрестовская евро2020
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