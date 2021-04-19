Петербуржец попал в реанимацию с острым отравлением кислотой

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сотрудники больницы скорой помощи сообщили в полицию о 57-летнем пациенте, поступившем в медучреждение в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у пострадавшего острое отравление уксусной кислотой 70%, химический ожог глотки пищевода и желудка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции выясняют причину отравления и все обстоятельства попадания химического вещества в организм петербуржца.

Трехлетняя девочка попала в больницу с диагнозом «отравление медицинским препаратом» в Оренбургской области, сообщает РИА56.