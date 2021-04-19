Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей

Санкт-Петербург, 19 апреля. Возмущенные родители обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Мужчину обвиняют как минимум в четырех эпизодах обмана.

Как утверждают потерпевшие, 28-летний молодой человек представлялся тренером Международной федерации тхэквондо и предлагал заключить устный договор об аттестации по защите пояса. После «аттестации» мошенник обещал внести данные детей в официальный реестр федерации, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Цена такой услуги составляла в разных случаях от 250 долларов США до 275 евро. Получив деньги, злоумышленник, как правило, не выполнял свою часть обязательств по договору.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. В скором времени решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Доверчивый житель Пскова сделал афериста миллионером и остался должником, сообщал ФАН.