Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:14
Шоу-бизнес
Волочкова сделала свой фирменный шпагат верхом на лошади
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
Все новости
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
pxhere.com
Происшествия

Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 14:08
Возмущенные родители обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Мужчину обвиняют как минимум в четырех эпизодах обмана.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Возмущенные родители обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Мужчину обвиняют как минимум в четырех эпизодах обмана.

Как утверждают потерпевшие, 28-летний молодой человек представлялся тренером Международной федерации тхэквондо и предлагал заключить устный договор об аттестации по защите пояса. После «аттестации» мошенник обещал внести данные детей в официальный реестр федерации, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Цена такой услуги составляла в разных случаях от 250 долларов США до 275 евро. Получив деньги, злоумышленник, как правило, не выполнял свою часть обязательств по договору.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. В скором времени решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Доверчивый житель Пскова сделал афериста миллионером и остался должником, сообщал ФАН.

дети мошенничество полиция тхэквондо
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Рейтинг@Mail.ru