Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:14
Шоу-бизнес
Волочкова сделала свой фирменный шпагат верхом на лошади
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
Все новости
Житель Петербурга обнаружил в своей квартире труп ранее судимой пенсионерки
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков
Происшествия

Житель Петербурга обнаружил в своей квартире труп ранее судимой пенсионерки

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 13:49
Сообщение в полицию поступило от 41-летнего местного жителя. По словам заявителя, пожилая женщина пришла к нему в гости, будучи сильно пьяной.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сообщение в полицию поступило от 41-летнего местного жителя. По словам заявителя, пожилая женщина пришла к нему в гости, будучи сильно пьяной.

Мужчина обнаружил тело своей 77-летней знакомой на полу на кухне квартиры. Он рассказал полиции, что накануне пенсионерка пришла к нему в гости в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время женщине стало плохо. Она скончалась до приезда медиков, вызванных гражданином.

Судмедэксперты не обнаружили на теле умершей признаков насильственной смерти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Известно, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.

Выяснение причины смерти пенсионерки и всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Тело пожилого мужчины с пробитой головой обнаружили во дворе частного дома под Саратовом, сообщал ФАН.

труп полиция смерть
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Житель Петербурга обнаружил в своей квартире труп ранее судимой пенсионерки
Рейтинг@Mail.ru