Житель Петербурга обнаружил в своей квартире труп ранее судимой пенсионерки

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сообщение в полицию поступило от 41-летнего местного жителя. По словам заявителя, пожилая женщина пришла к нему в гости, будучи сильно пьяной.

Мужчина обнаружил тело своей 77-летней знакомой на полу на кухне квартиры. Он рассказал полиции, что накануне пенсионерка пришла к нему в гости в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время женщине стало плохо. Она скончалась до приезда медиков, вызванных гражданином.

Судмедэксперты не обнаружили на теле умершей признаков насильственной смерти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Известно, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.

Выяснение причины смерти пенсионерки и всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Тело пожилого мужчины с пробитой головой обнаружили во дворе частного дома под Саратовом, сообщал ФАН.