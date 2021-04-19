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Петербургских водителей предупредили об ограничении движения по КАД
wikipedia.org  /  Calavera88
Общество

Петербургских водителей предупредили об ограничении движения по КАД

Автолюбителей из Северной столицы предупредили о перекрытии движения на КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Автолюбителей из Северной столицы предупредили о перекрытии движения на КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса.

Ограничение будет действовать с 21 апреля в течение недели. Согласно плану, на внешнем кольце КАД перекроют вторую и третью полосы, а по первой выставят скоростной режим до 50 км/ч, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В указанный период сотрудники дорожных служб будут проводить ремонтные работы. Они устранят колейность на скоростной автомагистрали, рассказал начальник организации Илья Пузыревский.

В конце 2020 года досрочно завершились строительные работы на развязке КАД с Софийской улицей. Сейчас там осуществляется движение в штатном режиме по четырем полосам, сообщил Пузыревский.

петербург кад ремонт
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