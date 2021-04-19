Подросток в Петербурге ушел гулять со сверстниками и пропал без вести

Санкт-Петербург, 19 апреля. Жительница города обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. По ее словам, 17-летний юноша ушел из дома и не вернулся к назначенному часу.

Женщина отметила, что школьник не отвечает на телефонные звонки уже сутки. В последний раз его видели у своего дома на улице Брянцева, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Родственница уточнила, что рост подростка составляет 175 см, у него светло-русые волосы, голубые глаза, имеется татуировка на правой голени в виде якоря. На момент исчезновения на нем были надеты оливковые спортивные штаны и темно-зеленая куртка.

Пропавшего на Урале подростка нашли в Москве с педофилом, сообщал ранее портал URA.RU. Полиция задержала 32-летнего мужчину, который насильно удерживал мальчика.