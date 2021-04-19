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Уголовник из Петербурга ударами ножа ответил на угрозы соседки по коммуналке
Федеральное агентство происшествий  /  Вероника Комкова
Происшествия

Уголовник из Петербурга ударами ножа ответил на угрозы соседки по коммуналке

Сотрудники полиции задержали 72-летнего ранее судимого горожанина. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседке по коммунальной квартире.

Санкт-Петербург, 19 апреля. Сотрудники полиции задержали 72-летнего ранее судимого горожанина. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседке по коммунальной квартире.

К стражам порядка обратилась пострадавшая и рассказала о нападении пожилого знакомого. По словам заявительницы, ей нанесены ножевые ранения в плечо и живот, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пострадавшая в дальнейшем была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Задержанный подозреваемый сознался в нападении и озвучил свою версию произошедшего. Уголовник подчеркнул, что в течение двух недель он конфликтует с соседкой. Она критиковала его касательно уборки. Пенсионер констатировал, что здоровье не позволяет ему заниматься наведением порядка. В день нападения он услышал, как упала стремянка возле шкафа. Выйдя из комнаты, мужчина услышал о намерении соседки выбросить все его вещи. Пенсионер отметил, что ранее угрожал женщине прирезать ее за такое поведение.

Подозреваемый зашел в комнату, взял нож и снова вышел в коридор. Мужчина не помнит, что конкретно говорила соседка в тот момент. Фигурант заявил, что нанес ей не менее двух ударов ножом и вернулся в комнату.

Во Владивостоке произошел конфликт между пассажирами автобуса. Буйный гражданин ударом ножа отомстил своему обидчику, сообщало Deita.

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