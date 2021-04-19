Воспитательница петербургского детсада потребовала у полиции наказать сына за кражу

Санкт-Петербург, 19 апреля. Несовершеннолетний может стать фигурантом дела о краже. Его обвинила в преступлении собственная мать.

Работница детского сада потребовала привлечь к установленной законом ответственности своего сына 2003 года рождения, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Заявительница обвиняет родственника в причинении материального ущерба.

По словам потерпевшей, в воскресенье родственник похитил с карты, зарегистрированной на ее имя, 30 тысяч рублей. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее ФАН писал о воре-рецидивисте, который обокрал салон по ремонту техники в Санкт-Петербурге.