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Мальчик угрожал сверстницам маникюрным набором в Петербурге
pixabay.com
Происшествия

Мальчик угрожал сверстницам маникюрным набором в Петербурге

Конфликт между детьми во дворе жилого дома закончился вызовом стражей порядка. Один из участников инцидента начал угрожать оппоненткам «ножом».

Санкт-Петербург, 19 апреля. Конфликт между детьми во дворе жилого дома закончился вызовом стражей порядка. Один из участников инцидента начал угрожать оппоненткам «ножом».

Полиция задержала несовершеннолетнего мальчика в одном из дворов на севере Петербурга, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По словам обратившегося, подросток угрожал детям ножом.

По результатам проверки было установлено, что между школьником и его сверстницами вспыхнул конфликт. Девочки начали бросать в знакомого камнями, после чего мальчик достал складной маникюрный набор, похожий на нож.

Его соперницы испугались и позвонили родителям. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Молодого человека передали матери.

Ранее ФАН писал о трехлетнем ребенке, который получил ожоги при взрыве самогонного аппарата в Петербурге.

петербург ребенок полиция угроза конфликт
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