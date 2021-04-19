Мальчик угрожал сверстницам маникюрным набором в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 апреля. Конфликт между детьми во дворе жилого дома закончился вызовом стражей порядка. Один из участников инцидента начал угрожать оппоненткам «ножом».

Полиция задержала несовершеннолетнего мальчика в одном из дворов на севере Петербурга, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По словам обратившегося, подросток угрожал детям ножом.

По результатам проверки было установлено, что между школьником и его сверстницами вспыхнул конфликт. Девочки начали бросать в знакомого камнями, после чего мальчик достал складной маникюрный набор, похожий на нож.

Его соперницы испугались и позвонили родителям. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Молодого человека передали матери.

Ранее ФАН писал о трехлетнем ребенке, который получил ожоги при взрыве самогонного аппарата в Петербурге.