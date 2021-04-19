Полицейский рейд по барам Петербурга закончился задержанием более 70 человек

Санкт-Петербург, 19 апреля. Полиция проверила 30 ночных заведений Северной столицы. Стражи порядка и собаки нашли наркотики и «левый» алкоголь. Десятки человек были задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабный рейд по увеселительным заведениям города. Полицейские обошли более 30 клубов и баров в Адмиралтейском и Центральном районах города.

В нескольких были найдены тайники с наркотиками, контрафактный алкоголь и «веселящий» газ, оборот которого является административным правонарушением. В результате в участки были доставлены более 70 человек. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Профилактический рейд ранее прошел на дорогах Петербурга, сообщал портал Deita. Сотрудники ДПС и Росгвардии ловили на дорогах пьяных водителей.