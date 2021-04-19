Водителей Петербурга предупредили о дорожных работах на улицах Петроградской стороны

Санкт-Петербург, 19 апреля. Движение транспорта ограничат сразу на нескольких улицах Петроградской стороны в Санкт-Петербурге. Проезд будет затруднен из-за работ «Водоканала».

Специалисты займутся благоустройством после прокладки водопровода. Из-за этого автомобилисты не смогут проехать на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Малой Розничной улицы. Ограничение будет действовать до 20 апреля. С 19 числа движение перекроют на Малом проспекте от Пионерской до Малой Розничной улицы.

Также водители не смогут перемещаться от Чкаловского к Малому проспекту с 21 по 23 апреля и с 26 числа до конца месяца. С 24 по 25 апреля перекроют Малую Розничную улицу у Чкаловского проспекта. В это же время движение ограничат от Пионерской до Большой Розничной улицы, сообщает «Петербургский дневник».

Жителей Северной столицы ранее предупредили об ограничении движения на Кольцевой автодороге между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе до 30 апреля. Ремонт на участке проходит в круглосуточном режиме.