Летчики ЗВО поднялись в небо для подготовки к параду Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 апреля. Авиация Западного военного округа провела тренировку перед парадом Победы. Об этом информирует пресс-служба ЗВО.

Петербургские военные начали масштабную подготовку к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую в России отметят 9 мая. Летчики отрабатывали навыки полета в строю. Тренировка прошла на аэродроме Пушкин.

В подготовительных вылетах участвовали разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник». Также в небо над Петербургом поднимались многоцелевые Ми-8 и транспортный вертолет Ми-26. Отмечается, что в день парада экипаж единым строем намерен пролететь над Дворцовой площадью на расстоянии в 150-500 метров.

Смольный сообщал, что всех приглашенных гостей и ветеранов проверят на наличие коронавирусной инфекции. Посетители парада на Дворцовой площади должны иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус.