Жители Соснового Бора спасли ослабшего детеныша серого тюленя

Санкт-Петербург, 18 апреля. Истощенную молодую самку серого тюленя спасли жители Соснового бора под Петербургом 18 апреля. Ее передали в руки профессионалов.

Детеныша несколько раз видели на берегу, однако он уплывал. Но, видимо, когда силы совсем оставили молодую самку, она позволила людям помочь ей. Животное доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории ГУП «Водоканал» в Репино.

Тюлененок сильно истощал и весит всего лишь 12 килограмм вместо положенных 40. На теле малыша множество ран от клювов крупных птиц и абсцесс нижней челюсти. Специалисты оценивают состояние животного как неудовлетворительное. Его поместили в карантинное отделение для дальнейшего лечения, сообщает «Водоканал».

Недавно детеныша серого тюленя нашли у «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге. Малыша передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.