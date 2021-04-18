Жительница Петербурга изрезала ножом девятилетнего сына

Санкт-Петербург, 18 апреля. Девятилетний мальчик доставлен в одну из больниц Северной столицы с ножевыми ранениями. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов на Южное шоссе. На месте событий была задержана агрессивная 28-летняя женщина. По предварительной версии, она напала на малолетнего сына во время конфликта с мамой — 48-летней хозяйкой квартиры. Причиной ссоры называется наркозависимость подозреваемой, передает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее еще один житель Северной столицы стал жертвой вооруженного нападения. Двое неизвестных с ножом изрезали мужчину прямо возле его дома.