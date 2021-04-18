Петербуржцев предупредили о возвращении дождей и похолодания

Санкт-Петербург, 18 апреля. Начало рабочей недели порадует петербуржцев хорошей погодой. Но уже к среде в город вернутся дожди и прохлада, сообщили синоптики.

В понедельник, 19 апреля, в Северной столице осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до двух-четырех градусов выше нуля, а днем температура поднимется до +12...+14 градусов, отметили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник прогнозируется небольшая облачность. Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-трех градусов, а днем поднимется до +13 градусов. В ночь на среду ожидается небольшой дождь, который продолжится утром и днем. Столбик термометра покажет до плюс семи градусов.

Пасмурная погода возвращается не только в Санкт-Петербург, но и в Москву. Синоптики прогнозируют осадки не только в виде дождя, но и снега, а температура воздуха едва будет достигать десяти градусов выше нуля.