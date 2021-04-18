Петербургские медики оценили вероятность третьей волны коронавируса

Санкт-Петербург, 18 апреля. Вероятность третьей волны коронавируса в Северной столице остается высокой, заявили в городском межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Интенсивность распространения инфекции снижается. Однако до сих пор не достигнут минимум случаев коронавируса, зафиксированный в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны, следует из предоставленных межведомственным координационным советом по противодействию распространению новой инфекции данных.

В это воскресенье, 18 апреля, медики выявили на 3,09% больше случаев COVID-19, нежели неделю назад. Число госпитализаций пациентов с ковид-ассоциированными состояниями уменьшилось на 3,35%. За прошедшую неделю общее число активно больных коронавирусом уменьшилось на 4,31%.

За прошедшие сутки в Петербурге сделали более 18 тысяч тестов на коронавирус. Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19, в городе продолжают работать волонтеры. Они помогают тем, кто из-за пандемии вынужден находиться дома. Например, это пожилые люди.