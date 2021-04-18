Петербургские улицы убирают более 700 единиц техники

Санкт-Петербург, 18 апреля. Генеральная уборка улиц продолжается в Санкт-Петербурге в рамках весеннего месячника по благоустройству и подготовке города к летнему сезону.

Северную столицу отмывают от зимней грязи. Магистрали, парки и сады приводят в порядок. На улицах работает 712 единиц техники и 902 дворника. Понаблюдать за уборкой можно в онлайн-режиме. Горожанам доступна карта на официальном портале комитета по благоустройству.

Весенний месячник стартовал в Петербурге 1 апреля. Общегородской субботник запланировали на 24 число. В 2021 году мероприятие будет проводиться без массовых просветительских акций из-за пандемии коронавируса, сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

С потеплением субботники начались во всех регионах России. Активисты из общественного движения Sevsvalki.net регулярно убирают улицы города-героя Севастополя. К ним присоединяются неравнодушные жители.