Опрокинувшаяся после ДТП в Петергофе иномарка прижала к забору школьницу

Санкт-Петербург, 18 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Петергофском шоссе. Легковой автомобиль после столкновения отлетел в сторону шедшей по тротуару девочки.

По словам очевидцев, дорогу не поделили три иномарки. Автомобиль «Киа Соул» после столкновения с другими машинами вылетел в кювет, перевернулся и задел 13-летнюю школьницу, шедшую по тротуару с подругой. В результате происшествия ребенок оказался прижат к забору.

Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами. Состояние несовершеннолетней пациентки оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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