Дефиле рыси по апрельскому снегу попало на запись видеокамеры в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 апреля. Рысь, прогуливающуюся по апрельскому снегу, удалось снять на видео сотрудникам Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области.

Запись опубликовали на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». На видео хищник грациозно шествует по проселочной заснеженной дороге.

К середине апреля в заповеднике еще не все участки леса освободились от снега, пояснили сотрудники. Часть лесных дорог находится под снежным покровом, так же, как из-подо льда освободилась не вся акватория Ладоги.

Особенное строение лап рыси позволяет зверю передвигаться по снегу любой глубины, но иногда рысей-одиночек можно заметить на утрамбованной лесной дороге, заметили специалисты. Гон у этих лесных кошек прошел в конце зимы, и многие представители этой группы кошачьих вернулись к одиночному образу жизни, пояснили сотрудники заповедника.

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