Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Шоу-бизнес
Певица Виктория Бэкхем устроила вечеринку по случаю своего дня рождения
20:00
Шоу-бизнес
«Она хочет работать в России»: Алексей Герман-младший об Аглае Тарасовой
19:59
Армия
В Челябинской области проходит набор кандидатов в вузы Минобороны РФ
19:59
Общество
Первые дни проката принесли создателям «Чернобыля» почти 60 млн рублей
19:58
Шоу-бизнес
Актриса Рената Литвинова назвала свои сны настоящим кино
19:58
Весь мир
Как дружба с Нетаньяху мешает Байдену решить проблему Палестины
19:58
Общество
Подравшихся в казанском цирке слоних перевезли в крымский парк «Тайган»
19:57
Общество
«Дом с атлантами» в Самаре «пролечат» и «законсервируют»
19:56
Политика
Замглавы МИД Украины раскрыл фамилию российского дипломата, которого хотят выслать
19:56
Политика
Макрон призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной
19:55
Общество
Россиянам напомнили о смертельной опасности болей в сердце
19:55
Шоу-бизнес
47-летняя Натали похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах
19:55
Происшествия
Начальник отдела администрации Кинешмы попал под статью за взятку
19:53
Армия
Пушилин на передаче у Соловьева раскрыл причину провала инфовойны Киева
19:52
Армия
Винтовка Мосина отмечает 130-ю годовщину поступления на службу
19:49
Технологии
МТС анонсировала запуск онлайн-кинотеатра
19:48
Общество
«На минуточку». Санкции США: просто за то, что мы есть. И работаем. ФАН-ТВ
19:45
Общество
Установлено влияние диабета I типа на кровоснабжение головного мозга
19:41
Происшествия
Власти Воронежа устанавливают причину массовой гибели черепах
19:41
Общество
Российские врачи проведут обучение практикующих медиков в ДНР
Все новости
Дефиле рыси по апрельскому снегу попало на запись видеокамеры в Ленобласти
moscowzoo.ru  /  Пресс-служба Московского зоопарка
Общество

Дефиле рыси по апрельскому снегу попало на запись видеокамеры в Ленобласти

Рысь, прогуливающуюся по апрельскому снегу, удалось снять на видео сотрудникам Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Рысь, прогуливающуюся по апрельскому снегу, удалось снять на видео сотрудникам Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области.

Запись опубликовали на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». На видео хищник грациозно шествует по проселочной заснеженной дороге.

К середине апреля в заповеднике еще не все участки леса освободились от снега, пояснили сотрудники. Часть лесных дорог находится под снежным покровом, так же, как из-подо льда освободилась не вся акватория Ладоги.

Особенное строение лап рыси позволяет зверю передвигаться по снегу любой глубины, но иногда рысей-одиночек можно заметить на утрамбованной лесной дороге, заметили специалисты. Гон у этих лесных кошек прошел в конце зимы, и многие представители этой группы кошачьих вернулись к одиночному образу жизни, пояснили сотрудники заповедника.

Московский зоопарк ранее опубликовал видео с первым выходом самки жирафа на улицу после зимнего заточения. Липа скакала по вольеру, радуясь весне.

весна рысь заповедник
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Дефиле рыси по апрельскому снегу попало на запись видеокамеры в Ленобласти
Рейтинг@Mail.ru