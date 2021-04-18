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Мигрант угнал Lexus из петербургской автомойки и попал в ДТП
wikipedia.org  /  Lukasdesign/CC BY-SA 3.0
Происшествия

Мигрант угнал Lexus из петербургской автомойки и попал в ДТП

Иностранец угнал иномарку с автомойки в Приморском районе. Злоумышленник решил покататься на чужом автомобиле, но вскоре попал в ДТП.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Иностранец угнал иномарку с автомойки в Приморском районе. Злоумышленник решил покататься на чужом автомобиле, но вскоре попал в ДТП.

Злоумышленник не смог далеко уехать, возле дома №7 по улице Щербакова въехал в бордюр и металлическое ограждение. Мужчина после этого одумался и решил вернуть автомобиль на место. Там его и задержали. Полицейские передали побитую машину хозяину, а угонщика доставили в участок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел в Перми, сообщал ФАН. Житель города угнал автомобиль, который ранее продал.

авария уголовное дело автомойка
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