Девушка-водитель сбила байкера и протащила его на крыше авто в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 апреля. Инцидент произошел на пересечении Рыбинской улицы и Обводного канала. Мотоциклист получил тяжелейшие травмы.

Девушка за рулем иномарки хотела проскочить оживленный перекресток на красный сигнал светофора. На ее пути оказался водитель мотоцикла. Горожанка, по словам очевидцев, даже не попыталась затормозить и смягчить удар. Байкер упал сначала на крышу автомобиля, а затем на асфальт. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов по факту ДТП организовали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты меры в отношении виновного лица.

Самарский мотоциклист протаранил две легковушки в пробке и попал в больницу, сообщал ФАН.