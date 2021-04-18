Названа дата перекрытия движения в тоннеле петербургской дамбы

Санкт-Петербург, 18 апреля. Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на пять дней. Такую информацию предоставили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений.

Специалисты будут проводить регламентные работы в транспортном отсеке Невской стороны с 19 по 23 апреля. Кроме того, в тоннеле С1 возможны временные остановки движения транспорта. Продолжительность интервалов составит 7–10 минут. Администрация комплекса защитных сооружений принесла извинения горожанам за доставленные неудобства.

Неделей ранее было ограничено движение в транспортном отсеке тоннеля на Финской стороне для проведения ремонтных работ. Автомобилистов просили соблюдать скоростной режим. Ограничения действовали с 12 по 16 апреля.

Строители ранее обнаружили исторический тоннель в центре Петербурга. Администрация города в скором времени планирует отрыть на том месте арт-квартал под названием Temple of Deer с зоной для фестивалей, барной улицей и фуд-маркетом.