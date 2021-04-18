Отравившаяся наркотиками в Петербурге девочка ела в детсаду «чистые» конфеты

Санкт-Петербург, 18 апреля. Специалисты исследовали конфеты, съеденные ребенком накануне отравления, и не обнаружили в них следов наркотических веществ.

Помимо пострадавшей девочки, сладости ели и другие дети, но это никак не отразилось на состоянии их здоровья. Пока приоритетной остается версия наличия запрещенных веществ у кого-то из родственников или знакомых семьи потерпевшей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту госпитализации семилетней девочки с острым отравлением наркотиками. Ребенка доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии. Врачи продолжают делать все возможное для спасения жизни малышки.