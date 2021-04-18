Ранее судимую «закладчицу» поймали с поличным в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 апреля. Сотрудники полиции задержали местную жительницу при попытке реализации запрещенных веществ. Злоумышленницу удалось поймать у жилого дома во Фрунзенском районе.

Во время осмотра места происшествия под корнем дерева силовики обнаружили отрывок бумаги, в котором находился сверток из синей изоленты. Содержимое свертка направили специалистам на исследование, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности. Предположительно, женщина в момент задержания находилась в состоянии наркотического опьянения. В кармане куртки и в сумке подозреваемой было найдено и изъято еще шесть подобных свертков.

Стали известны подробности отравления запрещенными химическими веществами семилетней девочки в Петербурге, сообщал ФАН.