Крупный пожар потушен в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 апреля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли в Петроградский район города, где зафиксировано возгорание. По данным источника ФАН, пожар произошел в ремонтируемом здании.

Сотрудники МЧС установили, что огнем были объяты 60 кв. м объекта, расположенного на Большой Пушкарской улице, 7. С пожаром боролись 20 спасателей при поддержке четырех единиц техники. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

В подмосковном Талдоме ранее загорелась нежилая постройка. Внутри находились женщина и двое детей. Их трупы после тушения нашли сотрудники МЧС, сообщал ФАН.