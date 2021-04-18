Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 15:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:27
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала пикантное фото без одежды
15:25
Армия
Пентагон планирует оснастить разведку армии США бронированными электрокарами
15:24
Армия
Латвия одобрила вывод американских войск из Афганистана
15:24
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов вагона под Мурманском
15:23
Общество
Педагог по вокалу рассказала, можно ли научиться петь
15:22
Общество
Власти Франции вводят карантин для приезжих из четырех стран
15:21
Армия
Баранец сравнил Великобританию с поющей болонкой на поводке США
15:18
Общество
Единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности появилась в Москве
15:15
Армия
Советник минобороны Украины объяснил, почему США не предоставят Киеву ЗРК Patriot
15:15
Шоу-бизнес
Ваенга раскритиковала сама себя в шоу "Точь-в-точь" за номер в образе Толкуновой
15:13
Происшествия
Стрельба в баре в Висконсине унесла жизни трех человек
15:13
Общество
Зимний туристический сезон завершается на двух курортах в Сочи
15:12
Общество
Москвичи разместят в лесопарках столицы около 300 домиков для птиц
15:12
Политика
МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов
15:12
Политика
Пушков предупредил Байдена об ошибках при встрече с Путиным
15:12
Армия
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду осенью 2021 года
15:10
Общество
Гинцбург заявил о положительном резонансе вакцинации Путина от коронавируса
15:08
Весь мир
Пятеро военных погибли при падении вертолета в Перу
15:05
Общество
Сноску об «инсценировке» высадки американцев на Луну нашли в книге издательства «Эксмо»
15:03
Общество
Манойло объяснил, что стоит за мифом ФБК о «скорой гибели» Навального
Все новости
Крупный пожар потушен в Петроградском районе Петербурга
vk.com  /  ПЧ-75 «ГКУ РК ОПС по Прионежскому району»
Происшествия

Крупный пожар потушен в Петроградском районе Петербурга

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 14:36
Сотрудники МЧС оперативно прибыли в Петроградский район города, где зафиксировано возгорание. По данным источника ФАН, пожар произошел в ремонтируемом здании.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли в Петроградский район города, где зафиксировано возгорание. По данным источника ФАН, пожар произошел в ремонтируемом здании.

Сотрудники МЧС установили, что огнем были объяты 60 кв. м объекта, расположенного на Большой Пушкарской улице, 7. С пожаром боролись 20 спасателей при поддержке четырех единиц техники. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

В подмосковном Талдоме ранее загорелась нежилая постройка. Внутри находились женщина и двое детей. Их трупы после тушения нашли сотрудники МЧС, сообщал ФАН.

пожар мчс здание
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Крупный пожар потушен в Петроградском районе Петербурга
Рейтинг@Mail.ru